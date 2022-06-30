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30 июня, 2022
 
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44-летняя Толкалина без белья показала тело, обтянутое мокрой прозрачной тканью. Фото

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Толкалина позировала на камнях
Толкалина позировала на камнях
Фото: tolkalinaliuba / Instagram

44-летняя российская актриса Любовь Толкалина 30 июня разместила в Instagram Stories снимки, на которых запечатлена лежащей на камнях.

Толкалина снялась без белья, обтянув тело прозрачной мокрой тканью.

Фото: tolkalinaliuba / Instagram
Фото: tolkalinaliuba / Instagram

Еще для одного снимка Толкалина позировала, погрузившись частично в воду.

Фото: tolkalinaliuba / Instagram
Фото: tolkalinaliuba / Instagram

Контекст:

Любовь Толкалина родилась 16 февраля 1978 года в Рязанской области (РФ). Известна по ролям в фильмах "Антикиллер", "Траектория бабочки", "Время любить", "Как выйти замуж за миллионера".

Актриса открыто не высказывалась против российской военной агрессии в Украине.

"Если бы мужчины знали, как трудно миру достаются дети, они бы никогда не затевали распри. (...) Полное бессилие. Я не понимаю, почему мир ничему не учится. Я ничего не могу. Я не могу даже плакать. Могу только молиться. И это мое дело. Девочки, все, кто знает хоть одну молитву. Без истерики. Без обвинений. Без злобы. Пожалуйста", – написала она 4 марта.

"100 дней разлуки и молитв", – отметила Толкалина 3 июня, по истечении 100 дней войны.

Теги: Россия, Любовь Толкалина, актриса, грудь, белье, одежда
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