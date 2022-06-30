"Горячая штучка". 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера. Фото

Лонгория: Для меня большая честь представить фильм на кинофестивале в Таормине! Фото: evalongoria / Instagram

"Для меня большая честь представить фильм на кинофестивале в Таормине! "Расскажи это как женщина" – сборник из семи короткометражных фильмов, сценарии которых написаны женщинами, которые сняты женщинами и с женщинами в главных ролях", – написала она.

Лонгория предстала на фото в черном платье с ажурным лифом, под которым засветила грудь без бюстгальтера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

"Ты горячая штучка", – прокомментировал подписчик properrogue06.