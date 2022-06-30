"Горячая штучка". 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера. Фото

"Для меня большая честь представить фильм на кинофестивале в Таормине! "Расскажи это как женщина" – сборник из семи короткометражных фильмов, сценарии которых написаны женщинами, которые сняты женщинами и с женщинами в главных ролях", – написала она.
Лонгория предстала на фото в черном платье с ажурным лифом, под которым засветила грудь без бюстгальтера.
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"Ты горячая штучка", – прокомментировал подписчик properrogue06.
Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".