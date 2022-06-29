Бульвар Шоубиз
 
29 июня, 2022
 
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"Неприятная болячка". Наташа Королева без бюстгальтера показала, как болезнь изменила ее тело. Фото

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Королева: Фото не для слабонервных!
Королева: Фото не для слабонервных!
Фото: koroleva_star / Instagram

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева 29 июня в Stories Instagram показала свое тело в красных пятнах.

Королева рассказала, что давно страдает от аллергии, проявляющейся как крапивница.

"Мне было 23 года, когда я познакомилась с этой неприятной болячкой, и началось. Чего я только не перепробовала... А сейчас, внимание, будет очень страшная фотография. Фото не для слабонервных! Вот так можно проснуться и офигеть от того, что происходит на твоем теле", – написала она.

На снимке певица показала торс и грудь без бюстгальтера. Для фото она подняла одежду.

Скриншот: koroleva_star / Instagram
Скриншот: koroleva_star / Instagram

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов. Она замужем за стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко) с 2003 года. У пары есть сын Архип (2002).

В 2016 году Служба безопасности Украины ввела запрет на въезд в Украину Королевой сроком на пять лет "за действия, противоречащие интересам страны". Певица давала концерты в оккупированном Крыму и с 2006 года является членом партии "Единая Россия". В 2017 году СБУ временно отменила запрет на въезд, чтобы Королева смогла приехать на похороны своей бабушки.

В сентябре 2018 года Королева обратилась в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд. В октябре 2019 года певица попросила президента Украины Владимира Зеленского разрешить ей приезжать в Украину.

Королева внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима. Муж Королевой, стриптизер Тарзан поддержал российскую агрессию по отношению к Украине.

Теги: Россия, Наташа Королева, болезнь, певица, фото, аллергия, грудь, бюстгальтер, одежда
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