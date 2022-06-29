"Неприятная болячка". Наташа Королева без бюстгальтера показала, как болезнь изменила ее тело. Фото

Королева рассказала, что давно страдает от аллергии, проявляющейся как крапивница.

"Мне было 23 года, когда я познакомилась с этой неприятной болячкой, и началось. Чего я только не перепробовала... А сейчас, внимание, будет очень страшная фотография. Фото не для слабонервных! Вот так можно проснуться и офигеть от того, что происходит на твоем теле", – написала она.

На снимке певица показала торс и грудь без бюстгальтера. Для фото она подняла одежду.