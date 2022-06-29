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29 июня, 2022
 
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Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега

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Тышкевич борется с недугом восемь лет
Тышкевич борется с недугом восемь лет
Фото: Kate Tyshkevich / Facebook

Украинская актриса Анастасия Цимбалару на своей странице в Facebook 28 июня сообщила, что ее коллеге Екатерине Тышкевич требуется помощь.

"Актриса Катя Тышкевич уже 8 лет борется с неопределенным диагнозом и страдает от страшной головной боли. За это время были испытаны все возможные методы обследования в Украине и лечения, как традиционной так и нетрадиционной медициной, но, к сожалению, результата это не дало. Сейчас даже прошлые методы лечения (17 таблеток в день и постоянные капельницы) перестали работать – Катя не встает с постели", – написала она.

Цимбалару отметила, что, несмотря на страшную боль, Тышкевич продолжала волонтерить, но сейчас помощь нужна ей.

"По последним данным МРТ в мозгу нашли изменения, но поставить диагноз в Украине не могут, поэтому отправляют ее на обследование в Европу, где смогут сделать диагностику, найти причину и наконец назначить эффективное лечение. Не имея возможности сейчас зарабатывать своей основной сферой деятельности, нужно собрать деньги. На данный момент сумма составляет €11,3 тыс.", – сообщила Цимбалару.

Она призвала помочь актрисе материально.

Скриншот: Настя Цимбалару / Facebook
Скриншот: Настя Цимбалару / Facebook

Контекст:

Тышкевич родилась в 1994 году в Одессе. Окончила Киевский национальноый университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Наиболее известные роли актрисы – в сериалах "Ничто не случается дважды", "Место под солнцем", "Снег посреди лета", "Бессмертник".

Теги: медицина, помощь, волонтер, волонтеры, деньги, лечение, сериал, болезнь, актриса, диагноз, Екатерина Тышкевич
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