Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега

"Актриса Катя Тышкевич уже 8 лет борется с неопределенным диагнозом и страдает от страшной головной боли. За это время были испытаны все возможные методы обследования в Украине и лечения, как традиционной так и нетрадиционной медициной, но, к сожалению, результата это не дало. Сейчас даже прошлые методы лечения (17 таблеток в день и постоянные капельницы) перестали работать – Катя не встает с постели", – написала она.

Цимбалару отметила, что, несмотря на страшную боль, Тышкевич продолжала волонтерить, но сейчас помощь нужна ей.

"По последним данным МРТ в мозгу нашли изменения, но поставить диагноз в Украине не могут, поэтому отправляют ее на обследование в Европу, где смогут сделать диагностику, найти причину и наконец назначить эффективное лечение. Не имея возможности сейчас зарабатывать своей основной сферой деятельности, нужно собрать деньги. На данный момент сумма составляет €11,3 тыс.", – сообщила Цимбалару.

Она призвала помочь актрисе материально.

Скриншот: Настя Цимбалару / Facebook