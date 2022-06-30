"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках

"Material Girl", – написала она название одной из своих песен и отметила журнал W Magazine, для которого были сделаны снимки.

Певица на некоторых симках запечатлена лежащей на спине с расставленными ногами, а также стоя на четвереньках. Певица продемонстрировала несколько образов, в частности корсет и шорты, а также кожаное боди и колготки в сетку.

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"Сексуальная женщина", – прокомментировала подписчица nathaniel.bostick.