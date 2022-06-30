  Dantes после расставания с Дорофеевой: В самые темные времена не хочется быть одному

"У нас никто не может отнять волю, свободу и любовь! В самые темные времена не хочется быть одному, есть нереальное желание быть с тем / той, с кем ты будешь улыбаться, для кого жить", – написал он.
Dantes отметил, что многие семьи и пары сейчас в разных городах, странах.
"Но все, как и я, ждут, когда можно встретить их из поезда, чтобы наконец обняться. Эту песню писал, когда мне было очень сложно, но я продолжал верить, что дальше будет только лучше. Так оно и вышло", – добавил певец.
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Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался со своей женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Такой же пост одновременно с ним опубликовала тогда и Дорофеева. Они прожили вместе семь лет. Детей у них нет.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.
Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes. Официально они пока это не комментировали.