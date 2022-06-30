  Dantes после расставания с Дорофеевой: В самые темные времена не хочется быть одному

Dantes: У нас никто не может отнять волю, свободу и любовь! Фото: vladimirdantes / Instagram

"У нас никто не может отнять волю, свободу и любовь! В самые темные времена не хочется быть одному, есть нереальное желание быть с тем / той, с кем ты будешь улыбаться, для кого жить", – написал он.

Dantes отметил, что многие семьи и пары сейчас в разных городах, странах.

"Но все, как и я, ждут, когда можно встретить их из поезда, чтобы наконец обняться. Эту песню писал, когда мне было очень сложно, но я продолжал верить, что дальше будет только лучше. Так оно и вышло", – добавил певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes * (@vladimirdantes)

ВИДЕО

Видео: DANTES / YouTube