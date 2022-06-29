"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы

"Я и украинцы", – подписал он пост.

На картинке изображена женщина в слезах, отбивающаяся от объятий мужчины.

"Мне нужен такой, как ты, но не ты и не такой", – написано в "облаке" реплики героини комикса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

"Украинцы и эго Арестовича", – прокомментировала подписчица billymilligan48g.

"Картинка смешная. Но вы нам нужны!" – написала tan_ya1801.