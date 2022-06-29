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29 июня, 2022
 
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"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы

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Арестович: Я и украинцы
Арестович: Я и украинцы
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в Instagram 29 июня опубликовал комикс, которым, как он считает, проиллюстрировал отношение к себе украинцев.

"Я и украинцы", – подписал он пост.

На картинке изображена женщина в слезах, отбивающаяся от объятий мужчины.

"Мне нужен такой, как ты, но не ты и не такой", – написано в "облаке" реплики героини комикса.

"Украинцы и эго Арестовича", – прокомментировала подписчица billymilligan48g.

"Картинка смешная. Но вы нам нужны!" – написала tan_ya1801.

Контекст:

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.

Теги: Украина, война, вторжение, Алексей Арестович, советник, украинцы, комикс, комиксы, мужчины, психолог
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