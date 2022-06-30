Приходько назвала Потапа говном. Он ответил ей

"Редкое говно, а не человек. Говно – и точка", – написала она.





Скриншот: Анастасія Приходько / Facebook

"Насть, а чего говно? Потому что уехал? Или что еще? Мне интересно твое мнение, разъясни! Я с ними работала по плюсам, вроде неплохие были", – написала в комментариях психолог Елена Рыхальская.

"Он как человек полное говно! Сейчас он говорит моими словами 2014 года, а когда мы с ним пересеклись во Дворце [искусств] "Украина", он меня оскорбил… За что был послан на х...й…. Тогда он бегал и настраивал всех против меня и очень некрасиво отзывался в кругах за мои действия против России, и я об этом знаю… А сейчас пытаешься быть патриотом, забыв о том, как в Кремле снимал штаны! Говно? Говно… Мне противно читать эти высеры двуличного человека! Я ему не верю и прощать за жалкие буквы не буду!" – ответила Приходько.

Потап в Instagram отреагировал на заявление Приходько.

"Многоуважаемая Анастасия Константиновна, во время полномасштабной войны с путинской Россией всем понятно, что делить украинцев на плохих и хороших – это поддерживать именно то, на что надеется наш с вами, Анастасия, враг. Он спит и видит, как мы все переругались и разделились, утратили силу единства и мощь нашей сплоченности! Нам нужны все люди, помогающие Украине на любых фронтах! Особенно артисты! И сейчас самое время показать, что есть только одно дело, одна цель – победа! После нее у нас будет много времени, чтобы говорить друг о друге приятности и неприятности, и только тогда это будет уместно. Сейчас мы все единая сила, и нет у нас с вами права и времени на ссоры и ложные воспоминания, сейчас мы вместе!" – написал он.

Потап заявил, что уверен в любви Приходько к своей нации и родной земле, и призвал к единению.

"Хочу, чтобы все артисты Украины были объединены так, как наш народ, наша армия, наши волонтеры! Они для нас с вами героический пример! С большим уважением ко всем нашим артистам, продюсерам, режиссерам, которые каждый день создают шедевры для наших соотечественников и приближают победу! Слава Украине! Слава ВСУ!" – написал Потап.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)