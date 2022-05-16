  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны

По словам артистки, вместе с ними в Испанию уехали их с Потапом матери.
"Я готовила два альбома. У меня было пять дней. И так вышло, что и у моего мужа было пять дней, чтобы поехать в Испанию и закончить мой испанский альбом, – рассказала певица. – Мы выехали. Просыпаешься от крика. Тебе звонят и говорят: "Война началась", а ты даже не понимаешь, как это. Благодарю вселенную за то, что мы оказались в безопасном месте именно в этот момент. Я даже не представляю, что чувствуют люди, когда слышат сирены, взрывы. Сколько нужно отдать минут своей жизни, чтобы потом себя как-кто обновить. Я миллион раз спрашивала, как вселенная так распорядилась, что мы оказались там".
Каменских заявила, что они должны были вернуться домой 25 февраля, но авиарейсы уже отменили. В настоящее время артистка с мужем проживают за границей, выступая в поддержку Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открыла церемонию Latin American Music Awards 2022, рассказав гостям и зрителям, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.
Ее муж все это время в социальных сетях выступал в поддержку Украины, разоблачая фейки российской пропаганды, но не говорил о своем местонахождении.
Украинский певец Позитив, который вместе с Потапом является участником группы Mozgi, 14 апреля в эфире канала "Украина" рассказал, что Потап уехал из Украины еще до войны. "Мы на связи. Но он очень занят, знаю, что он пытается как-то помогать. Я не могу даже сказать, где он, думаю, много кто знает", – сказал тогда артист.