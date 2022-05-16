Бульвар Шоубиз
 
16 мая, 2022
 
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"Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны

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Каменских о Потапе: Так вышло, что и у моего мужа было пять дней, чтобы поехать в Испанию и закончить мой испанский альбом
Каменских о Потапе: Так вышло, что и у моего мужа было пять дней, чтобы поехать в Испанию и закончить мой испанский альбом
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 16 мая в эфире канала "Украина" рассказала, что за пять дней до нападения РФ на Украину вместе с мужем, украинским певцом и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) уехала в Мадрид (Испания).

По словам артистки, вместе с ними в Испанию уехали их с Потапом матери. 

"Я готовила два альбома. У меня было пять дней. И так вышло, что и у моего мужа было пять дней, чтобы поехать в Испанию и закончить мой испанский альбом, – рассказала певица. – Мы выехали. Просыпаешься от крика. Тебе звонят и говорят: "Война началась", а ты даже не понимаешь, как это. Благодарю вселенную за то, что мы оказались в безопасном месте именно в этот момент. Я даже не представляю, что чувствуют люди, когда слышат сирены, взрывы. Сколько нужно отдать минут своей жизни, чтобы потом себя как-кто обновить. Я миллион раз спрашивала, как вселенная так распорядилась, что мы оказались там". 

Каменских заявила, что они должны были вернуться домой 25 февраля, но авиарейсы уже отменили. В настоящее время артистка с мужем проживают за границей, выступая в поддержку Украины. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открыла церемонию Latin American Music Awards 2022, рассказав гостям и зрителям, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Ее муж все это время в социальных сетях выступал в поддержку Украины, разоблачая фейки российской пропаганды, но не говорил о своем местонахождении.

Украинский певец Позитив, который вместе с Потапом является участником группы Mozgi, 14 апреля в эфире канала "Украина" рассказал, что Потап уехал из Украины еще до войны"Мы на связи. Но он очень занят, знаю, что он пытается как-то помогать. Я не могу даже сказать, где он, думаю, много кто знает", – сказал тогда артист.

Теги: война России против Украины, Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко
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