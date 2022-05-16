  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны

Каменских о Потапе: Так вышло, что и у моего мужа было пять дней, чтобы поехать в Испанию и закончить мой испанский альбом Фото: kamenskux / Instagram

По словам артистки, вместе с ними в Испанию уехали их с Потапом матери.

"Я готовила два альбома. У меня было пять дней. И так вышло, что и у моего мужа было пять дней, чтобы поехать в Испанию и закончить мой испанский альбом, – рассказала певица. – Мы выехали. Просыпаешься от крика. Тебе звонят и говорят: "Война началась", а ты даже не понимаешь, как это. Благодарю вселенную за то, что мы оказались в безопасном месте именно в этот момент. Я даже не представляю, что чувствуют люди, когда слышат сирены, взрывы. Сколько нужно отдать минут своей жизни, чтобы потом себя как-кто обновить. Я миллион раз спрашивала, как вселенная так распорядилась, что мы оказались там".

Каменских заявила, что они должны были вернуться домой 25 февраля, но авиарейсы уже отменили. В настоящее время артистка с мужем проживают за границей, выступая в поддержку Украины.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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