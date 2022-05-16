  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать

Клопотенко: Я не могу сейчас оценивать работу президента Фото: klopotenko / Instagram

"Я не могу сейчас оценивать работу президента. Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать. Сейчас я поддерживаю президента и другой позиции быть не может", – сказал Клопотенко.

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Видео: РОЗМОВА / YouTube

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