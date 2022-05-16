  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать

"Я не могу сейчас оценивать работу президента. Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать. Сейчас я поддерживаю президента и другой позиции быть не может", – сказал Клопотенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Клопотенко после нападения РФ на Украину занимается организацией питания для переселенцев.
Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.