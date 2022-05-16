Бульвар Шоубиз
 
16 мая, 2022
 
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Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать

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Клопотенко: Я не могу сейчас оценивать работу президента
Клопотенко: Я не могу сейчас оценивать работу президента
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 11 мая в интервью YouTube-каналу "Розмова" рассказал, как изменилось его отношение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Я не могу сейчас оценивать работу президента. Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать. Сейчас я поддерживаю президента и другой позиции быть не может", – сказал Клопотенко. 

ВИДЕО
Видео: РОЗМОВА / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Клопотенко после нападения РФ на Украину занимается организацией питания для переселенцев.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Евгений Клопотенко
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