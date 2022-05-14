"Для нас сегодня любая победа важна". Зеленский призвал европейцев голосовать на "Евровидении" за Украину

"Совсем скоро в финале "Евровидения" континент и весь мир услышат наше родное слово. Верю, что в конце концов этим словом будет победа!" – написал Зеленский.

Он напомнил, что украинская группа Kalush Orchestra будет выступать под номером 12, и попросил голосовать за нее.

"Да, это не война, но тем не менее для нас сегодня любая победа очень важна. Так что болеем за наших. Слава Украине!" – заявил президент.