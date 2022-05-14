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"Для нас сегодня любая победа важна". Зеленский призвал европейцев голосовать на "Евровидении" за Украину

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Зеленский: Болеем за наших. Слава Украине!
Зеленский: Болеем за наших. Слава Украине!
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал европейцев голосовать в сегодняшнем финале "Евровидения" за украинскую группу Kalush Orchestra. Обращение он опубликовал в Telegram.

"Совсем скоро в финале "Евровидения" континент и весь мир услышат наше родное слово. Верю, что в конце концов этим словом будет победа!" – написал Зеленский.

Он напомнил, что украинская группа Kalush Orchestra будет выступать под номером 12, и попросил голосовать за нее.

"Да, это не война, но тем не менее для нас сегодня любая победа очень важна. Так что болеем за наших. Слава Украине!" – заявил президент.

Контекст:

Финал международного песенного конкурса "Евровидения 2022" состоится 14 мая в Турине (Италия). Трансляция шоу начнется в 22.00 по киевскому времени на канале "UA:Культура".

В финале на сцену выйдут 25 участников – 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Выступления всех участников финала в порядке их выхода на сцену можно посмотреть здесь. Украинская группа Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania под 12-м номером. По прогнозам букмекеров, они являются претендентами на победу с вероятностью 60%.

Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".

Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.

Теги: Евровидение, Владимир Зеленский, голосование, финал, Kalush Orchestra
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