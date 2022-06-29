"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео

"В такие непростые дни просто необходимо подойти и обнять или хотя бы найти очень согревающее видео", – отметила певица.

Карпа обратилась к супругу.

"Возвращайся, пожалуйста, живым и уцелевшим! Пусть Господь оберегает и благословляет! Многая лета", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталка КАРПА (@natalkakarpa)

"Пусть все герои вернутся к своим детям!" – прокомментировала подписчица valentinaskripak.

"До слез", – написала maryna_komarytskaja.