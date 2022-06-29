"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео

"В такие непростые дни просто необходимо подойти и обнять или хотя бы найти очень согревающее видео", – отметила певица.
Карпа обратилась к супругу.
"Возвращайся, пожалуйста, живым и уцелевшим! Пусть Господь оберегает и благословляет! Многая лета", – написала она.
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"Пусть все герои вернутся к своим детям!" – прокомментировала подписчица valentinaskripak.
"До слез", – написала maryna_komarytskaja.
Наталка (Наталья) Карпа родилась в 1981 году в городе Добромиле Львовской области. Она заслуженная артистка Украины (2009).
Терехов и Карпа поженились в 2016 году, а в декабре 2019-го у них родилась дочь. В декабре 2021 года певица призналась, что они с мужем переживают сложный период в отношениях, но она до последнего "будет сражаться" и воевать за свою семью, что бы там ни было".