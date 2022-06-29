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29 июня, 2022
 
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"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео

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Злата единственная дочь Карпы
Злата – единственная дочь Карпы
Фото: natalkakarpa / Instagram

Украинская певица Наталка Карпа 28 июня разместила в Instagram ролик, в котором показала, как ее двухлетняя дочь Злата радуется встрече со своим отцом – военным, ветераном АТО Евгением Тереховым, известным как Титановый Джексон.

"В такие непростые дни просто необходимо подойти и обнять или хотя бы найти очень согревающее видео", – отметила певица.

Карпа обратилась к супругу.

"Возвращайся, пожалуйста, живым и уцелевшим! Пусть Господь оберегает и благословляет! Многая лета", – написала она.

"Пусть все герои вернутся к своим детям!" – прокомментировала подписчица valentinaskripak.

"До слез", – написала maryna_komarytskaja.

Контекст:

Наталка (Наталья) Карпа родилась в 1981 году в городе Добромиле Львовской области. Она заслуженная артистка Украины (2009).

Терехов и Карпа поженились в 2016 году, а в декабре 2019-го у них родилась дочь. В декабре 2021 года певица призналась, что они с мужем переживают сложный период в отношениях, но она до последнего "будет сражаться" и воевать за свою семью, что бы там ни было".

Теги: война, военные, дети, ВСУ, война России против Украины, певица, встреча, Наталка Карпа
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