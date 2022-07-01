Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов

"Мы с вами каждый день помогаем армии и пострадавшим от российской агрессии – собираем на оружие, амуницию, лекарства, одежду и жилье. Это очень важно. Но мне кажется, что мы можем больше, а именно системно поддерживать расцвет прекрасной украинской культуры. Было бы здорово, если бы каждый из нас взял в привычку уделять немного времени ее изучению. Необязательно садиться читать скучные энциклопедии, достаточно делать что-нибудь интересное", – написал он.

Дурнев предложил выделять час, чтобы общаться дома только на украинском языке.

"Сначала будет тяжело, потом – весело, потом – привычно и интересно. Можете почитать что-нибудь фановое о языке. Интересовались когда-нибудь украинизацией секс-терминов? Знаете, что такое "пуцька" и "потка"? А "игра в притулу"?"– спросил он.

"Пуцька" и "потка" – одни из вариантов названия мужских и женских половых органов.

Телеведущий призвал смотреть сериалы и YouTube-каналы на украинском языке, а также обращать внимание на украинские бренды.

"А еще можно почитать истории наших писателей, художников, музыкантов, активистов, общественных деятелей, режиссеров. Найдите интересующую вас тему и путь познания, который вы обычно используете для восприятия информации, и наслаждайтесь", – посоветовал он.

Дурнев подчеркнул, что каждому важно понять: именно он – носитель украинской культуры.

"Ее сохранение в вашей голове и сердце означает передачу ее следующим поколениям и объединение населения страны в нацию. Россияне убивают украинцев, чтобы уничтожить нашу идентичность. Отпор – приумножение любви к ней (идентичности. – "ГОРДОН"). Они никогда не разрушат то, что внутри нас", – заявил шоумен.

Он попросил посоветовать в комментариях то, что его подписчики считают сокровищем украинской культуры, чтобы в результате получилась хорошая подборка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексеи * Дурнев (@aleksey_durnev)

Война России против Украины. Главное (обновляется)