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01 июля, 2022
 
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Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дурнев: Мы можем системно поддерживать расцвет прекрасной украинской культуры
Дурнев: Мы можем системно поддерживать расцвет прекрасной украинской культуры
Фото: aleksey_durnev / Instagram

Украинский телеведущий, журналист Алексей Дурнев 1 июля в Instagram призвал подписчиков каждый день делать что-нибудь для развития и укрепления украинской культуры.

"Мы с вами каждый день помогаем армии и пострадавшим от российской агрессии – собираем на оружие, амуницию, лекарства, одежду и жилье. Это очень важно. Но мне кажется, что мы можем больше, а именно системно поддерживать расцвет прекрасной украинской культуры. Было бы здорово, если бы каждый из нас взял в привычку уделять немного времени ее изучению. Необязательно садиться читать скучные энциклопедии, достаточно делать что-нибудь интересное", – написал он.

Дурнев предложил выделять час, чтобы общаться дома только на украинском языке.

"Сначала будет тяжело, потом – весело, потом – привычно и интересно. Можете почитать что-нибудь фановое о языке. Интересовались когда-нибудь украинизацией секс-терминов? Знаете, что такое "пуцька" и "потка"? А "игра в притулу"?"– спросил он.

"Пуцька" и "потка" – одни из вариантов названия мужских и женских половых органов.

Телеведущий призвал смотреть сериалы и YouTube-каналы на украинском языке, а также обращать внимание на украинские бренды.

"А еще можно почитать истории наших писателей, художников, музыкантов, активистов, общественных деятелей, режиссеров. Найдите интересующую вас тему и путь познания, который вы обычно используете для восприятия информации, и наслаждайтесь", – посоветовал он.

Дурнев подчеркнул, что каждому важно понять: именно он – носитель украинской культуры.

"Ее сохранение в вашей голове и сердце означает передачу ее следующим поколениям и объединение населения страны в нацию. Россияне убивают украинцев, чтобы уничтожить нашу идентичность. Отпор – приумножение любви к ней (идентичности. – "ГОРДОН"). Они никогда не разрушат то, что внутри нас", – заявил шоумен.

Он попросил посоветовать в комментариях то, что его подписчики считают сокровищем украинской культуры, чтобы в результате получилась хорошая подборка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Дурнев 24 февраля осудил нападение РФ на Украину, призвав население России остановить своего президента Владимира Путина.

Телеведущий призвал подписчиков приближать победу своими силами, уделяя хотя бы полчаса в день хорошим делам.

Теги: Россия, Украина, война, культура, агрессия, война России против Украины, Алексей Дурнев, телеведущий, шоумен
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