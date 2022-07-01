Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов

"Мы с вами каждый день помогаем армии и пострадавшим от российской агрессии – собираем на оружие, амуницию, лекарства, одежду и жилье. Это очень важно. Но мне кажется, что мы можем больше, а именно системно поддерживать расцвет прекрасной украинской культуры. Было бы здорово, если бы каждый из нас взял в привычку уделять немного времени ее изучению. Необязательно садиться читать скучные энциклопедии, достаточно делать что-нибудь интересное", – написал он.
Дурнев предложил выделять час, чтобы общаться дома только на украинском языке.
"Сначала будет тяжело, потом – весело, потом – привычно и интересно. Можете почитать что-нибудь фановое о языке. Интересовались когда-нибудь украинизацией секс-терминов? Знаете, что такое "пуцька" и "потка"? А "игра в притулу"?"– спросил он.
"Пуцька" и "потка" – одни из вариантов названия мужских и женских половых органов.
Телеведущий призвал смотреть сериалы и YouTube-каналы на украинском языке, а также обращать внимание на украинские бренды.
"А еще можно почитать истории наших писателей, художников, музыкантов, активистов, общественных деятелей, режиссеров. Найдите интересующую вас тему и путь познания, который вы обычно используете для восприятия информации, и наслаждайтесь", – посоветовал он.
Дурнев подчеркнул, что каждому важно понять: именно он – носитель украинской культуры.
"Ее сохранение в вашей голове и сердце означает передачу ее следующим поколениям и объединение населения страны в нацию. Россияне убивают украинцев, чтобы уничтожить нашу идентичность. Отпор – приумножение любви к ней (идентичности. – "ГОРДОН"). Они никогда не разрушат то, что внутри нас", – заявил шоумен.
Он попросил посоветовать в комментариях то, что его подписчики считают сокровищем украинской культуры, чтобы в результате получилась хорошая подборка.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Дурнев 24 февраля осудил нападение РФ на Украину, призвав население России остановить своего президента Владимира Путина.
Телеведущий призвал подписчиков приближать победу своими силами, уделяя хотя бы полчаса в день хорошим делам.