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01 июля, 2022
 
Новости

"Исправим ошибки рельефообразования!" Кондратюк предложил Притуле собрать средства для возведения гор на границе с РФ

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Кондратюк: Друг, давай, все вместе!
Кондратюк: Друг, давай, все вместе!
Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк на своей странице в Facebook 30 июня обратился к украинскому шоумену и волонтеру Сергею Притуле.

"Может, Фонд Сергея Притулы соберет средства на возведение гор на украинско-мордорской границе? Сергей Притула, друг, давай, все вместе! Исправим ошибки рельефообразования!" – предложил он.

Кондратюк добавил к посту ссылку на новость о завершении возведения Польшей ограждения на границе з Республикой Беларусь.


Скриншот: Igor Kondratiuk / Facebook

Скриншот: Igor Kondratiuk / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Кондратюк остался в Украине, не выехал и после того, как отметил 14 марта 60-летие. 12 марта он перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего юбилея, Кондратюк сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом. Во время обстрела в доме никого не было. Кондратюк с женой переехал во Львов за две недели до случившегося.

По словам продюсера, он уже подал документы на оформление государственной помощи для восстановления дома, но готов ее получить только в том случае, если она будет за счет репараций РФ.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Польша, война, граница, волонтер, волонтеры, война России против Украины, Сергей Притула, Игорь Кондратюк, телеведущий, продюсер, границы, шоумен
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