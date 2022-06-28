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28 июня, 2022
 
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"Пользоваться им вы меня не заставите". Арестович показал, какой крем ему подарили поклонники после того, как догнали

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Арестович: Спасибо, конечно
Арестович: Спасибо, конечно
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 27 июня опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен с подарком от поклонников – кремом с запахом лаванды под названием Aresto Kream.

"Догнали, подарили. Спасибо, конечно. Но я хочу официально предупредить: если он ухаживает так же, как я предсказываю, пользоваться им вы меня не заставите", – иронично прокомментировал подарок Арестович.

Контекст:

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.

Теги: Алексей Арестович, советник
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