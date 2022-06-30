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30 июня, 2022
 
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"Мы люди и так нельзя!" Осадчая показала "для всего мира" фото шестилетней девочки из Очакова, убитой российской ракетой

Осадчая: Мне кажется, что украинцы готовы сами изобрести свой железный купол, нет сил ждать прекращения этой пытки!
Осадчая: Мне кажется, что украинцы готовы сами изобрести свой железный купол, нет сил ждать прекращения этой пытки!
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая в Instagram 29 июня разместила пост, в котором призвала закрыть небо над Украиной.

"Это фото для всего мира, который пытается жить своей привычной жизнью, [для которого] нет тех далеких украинцев и всех вас. Девочке из Очакова было шесть, у нее было свое счастливое детство, этой осенью пошла бы в первый класс… играла со сверстниками, мечтала стать кем-то, как все дети. Просто представьте, она спала в своей кроватке и видела сны, свои детские сны, когда российская ракета остановила ее жизнь навсегда…" – написала телеведущая.

Она отметила, что это ужасный несправедливый суд над нами всеми.

"Мы люди и так нельзя! Нет в мире такого права обрывать жизнь людей по чьему-то решению! Мы требуем закрыть небо. Мне кажется, что украинцы готовы сами изобрести свой железный купол, нет сил ждать прекращения этой пытки!" – отметила Осадчая.

Телеведущая обратилась к покойной девочке.

"Спи спокойно ангелочек, прости нас, взрослых, за этот ужасный мир", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ночь на 28 июня российские захватчики обстреляли Очаков Николаевской области из реактивных систем залпового огня. Глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил о трех погибших и шесть раненых.

Утром 29 июня российские войска нанесли удар по жилому дому в Николаеве. По состоянию на 8.00 30 июня известно о шести погибших и шести раненых.

Теги: Россия, Украина, Николаев, война, раненые, дети, обстрелы, украинцы, война России против Украины, ракеты, телеведущая, Катя Осадчая, погибшие, фото, Очаков, девочка
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