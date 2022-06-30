"Мы люди и так нельзя!" Осадчая показала "для всего мира" фото шестилетней девочки из Очакова, убитой российской ракетой

"Это фото для всего мира, который пытается жить своей привычной жизнью, [для которого] нет тех далеких украинцев и всех вас. Девочке из Очакова было шесть, у нее было свое счастливое детство, этой осенью пошла бы в первый класс… играла со сверстниками, мечтала стать кем-то, как все дети. Просто представьте, она спала в своей кроватке и видела сны, свои детские сны, когда российская ракета остановила ее жизнь навсегда…" – написала телеведущая.
Она отметила, что это ужасный несправедливый суд над нами всеми.
"Мы люди и так нельзя! Нет в мире такого права обрывать жизнь людей по чьему-то решению! Мы требуем закрыть небо. Мне кажется, что украинцы готовы сами изобрести свой железный купол, нет сил ждать прекращения этой пытки!" – отметила Осадчая.
Телеведущая обратилась к покойной девочке.
"Спи спокойно ангелочек, прости нас, взрослых, за этот ужасный мир", – написала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В ночь на 28 июня российские захватчики обстреляли Очаков Николаевской области из реактивных систем залпового огня. Глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил о трех погибших и шесть раненых.
Утром 29 июня российские войска нанесли удар по жилому дому в Николаеве. По состоянию на 8.00 30 июня известно о шести погибших и шести раненых.