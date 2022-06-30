"Мы люди и так нельзя!" Осадчая показала "для всего мира" фото шестилетней девочки из Очакова, убитой российской ракетой

Осадчая: Мне кажется, что украинцы готовы сами изобрести свой железный купол, нет сил ждать прекращения этой пытки! Фото: kosadcha / Instagram

"Это фото для всего мира, который пытается жить своей привычной жизнью, [для которого] нет тех далеких украинцев и всех вас. Девочке из Очакова было шесть, у нее было свое счастливое детство, этой осенью пошла бы в первый класс… играла со сверстниками, мечтала стать кем-то, как все дети. Просто представьте, она спала в своей кроватке и видела сны, свои детские сны, когда российская ракета остановила ее жизнь навсегда…" – написала телеведущая.

Она отметила, что это ужасный несправедливый суд над нами всеми.

"Мы люди и так нельзя! Нет в мире такого права обрывать жизнь людей по чьему-то решению! Мы требуем закрыть небо. Мне кажется, что украинцы готовы сами изобрести свой железный купол, нет сил ждать прекращения этой пытки!" – отметила Осадчая.

Телеведущая обратилась к покойной девочке.

"Спи спокойно ангелочек, прости нас, взрослых, за этот ужасный мир", – написала она.

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