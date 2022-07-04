"Я немного потерялась". Астафьева попросила совета, как вернуть смысл жизни

"Я обращаюсь к тем, кто остался и оставался все это время в городе, где постоянно проживает. Чем вы, друзья, отвлекаетесь от ощущения того, что мы не живем? Чем напоминаете о том, что есть еще смысл? Мне важно найти в ваших ответах и себе что-нибудь. Я немного потерялась", – написала она.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

После нападения РФ на Украину певица стала волонтером – оставшись в Киеве, она помогает готовить еду украинским защитникам.