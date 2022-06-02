"Боялась расплакаться, боялась петь, потому что в таком формате это впервые в жизни". Астафьева выступила для ВСУ

"Наше первое выступление в воинской части Гостомеля. Почти второй день молчу. Потому что горе, которое наделали враги, невозможно развидеть. Невозможно принять тот факт, что "асвабадители" где-то ходят, живут дальше, продолжают умножать зло по всему белому свету. Спокойно спят и воспитывают своих детей. Живых… В то время, когда есть украинцы, которые навсегда стали ангелами этой страшной и несправедливой войны", – написала артистка.
Астафьева призналась, что перед концертом боялась смотреть в глаза украинским защитникам и защитницам.
"Боялась увидеть глаза, которые все это время гордо смотрели в глаза смерти один на один. И выиграли. Боялась расплакаться, боялась петь, и это было тяжело, потому что в таком формате это впервые в жизни. Но я поняла важное – нужно ездить к нашим героям. Надо напоминать, что мы их уважаем, благодарны, но главное – все время с ними мысленно", – заявила певица.
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Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.
В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.
В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.
В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.
После нападения РФ на Украину певица стала волонтером – оставшись в Киеве, она помогает готовить еду украинским защитникам.