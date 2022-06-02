"Боялась расплакаться, боялась петь, потому что в таком формате это впервые в жизни". Астафьева выступила для ВСУ

Астафьева: Я поняла важное – нужно ездить к нашим героям. Надо напоминать, что мы их уважаем, благодарны Фото: da_astafieva / Instagram

"Наше первое выступление в воинской части Гостомеля. Почти второй день молчу. Потому что горе, которое наделали враги, невозможно развидеть. Невозможно принять тот факт, что "асвабадители" где-то ходят, живут дальше, продолжают умножать зло по всему белому свету. Спокойно спят и воспитывают своих детей. Живых… В то время, когда есть украинцы, которые навсегда стали ангелами этой страшной и несправедливой войны", – написала артистка.

Астафьева призналась, что перед концертом боялась смотреть в глаза украинским защитникам и защитницам.

"Боялась увидеть глаза, которые все это время гордо смотрели в глаза смерти один на один. И выиграли. Боялась расплакаться, боялась петь, и это было тяжело, потому что в таком формате это впервые в жизни. Но я поняла важное – нужно ездить к нашим героям. Надо напоминать, что мы их уважаем, благодарны, но главное – все время с ними мысленно", – заявила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Astafieva (@da_astafieva)

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