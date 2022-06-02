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02 июня, 2022
 
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"Боялась расплакаться, боялась петь, потому что в таком формате это впервые в жизни". Астафьева выступила для ВСУ

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Астафьева: Я поняла важное нужно ездить к нашим героям. Надо напоминать, что мы их уважаем, благодарны
Астафьева: Я поняла важное – нужно ездить к нашим героям. Надо напоминать, что мы их уважаем, благодарны
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица и волонтер Даша Астафьева выступила перед украинскими защитниками и защитницами в Гостомеле Киевской области. Об этом артистка сообщила 1 июня в Instagram.

"Наше первое выступление в воинской части Гостомеля. Почти второй день молчу. Потому что горе, которое наделали враги, невозможно развидеть. Невозможно принять тот факт, что "асвабадители" где-то ходят, живут дальше, продолжают умножать зло по всему белому свету. Спокойно спят и воспитывают своих детей. Живых… В то время, когда есть украинцы, которые навсегда стали ангелами этой страшной и несправедливой войны", – написала артистка.

Астафьева призналась, что перед концертом боялась смотреть в глаза украинским защитникам и защитницам. 

"Боялась увидеть глаза, которые все это время гордо смотрели в глаза смерти один на один. И выиграли. Боялась расплакаться, боялась петь, и это было тяжело, потому что в таком формате это впервые в жизни. Но я поняла важное – нужно ездить к нашим героям. Надо напоминать, что мы их уважаем, благодарны, но главное – все время с ними мысленно", – заявила певица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

После нападения РФ на Украину певица стала волонтером – оставшись в Киеве, она помогает готовить еду украинским защитникам.

Теги: Гостомель, война России против Украины, Даша Астафьева
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