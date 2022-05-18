"Эти ужасные события словно убивали меня. Живопись возвращает к прекрасным чувствам". Астафьева показала свои картины

"Важно не забывать сейчас, что делает вас счастливыми и дает полное чувство себя. Я, например, совсем не могу сейчас заниматься вокалом и петь. Мне очень досадно, что все эти ужасные события словно убивали меня каждый день. Живопись возвращает меня к прекрасным чувствам покоя и жажде выражать свои переживания. Это почти единственное, что задерживает неуемный поток сожаления и грусти по спокойствию и миру. Я рисую. Дышу. Учусь снова и снова", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

После нападения РФ на Украину певица стала волонтером – она помогает готовить еду украинским защитникам.