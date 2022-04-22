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22 апреля, 2022
 
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Астафьева: Русские, которые приходят в мою страну, рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры – таких я готова сама убивать

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Астафьева: Я готова защищать тех, кто не может себя защитить
Астафьева: Я готова защищать тех, кто не может себя защитить
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица и волонтер Даша Астафьева в репортаже, который опубликован 22 апреля на YouTube-канале #BABYLON'13, рассказала, что сожалеет из-за того, что до нападения РФ на Украину не научилась профессионально стрелять и не приобрела оружие.

По словам артистки, после победы Украины над РФ она планирует купить себе оружие.

"Первое, о чем я пожалела, – что у меня нет официального оружия, что я не поучилась, чтобы более профессионально стрелять. Первое, что я сделаю, когда закончится война, пойду учиться [стрелять] и обязательно приобрету себе оружие, – сказала певица. – Те русские, которые приходят в мою страну, – я не могу найти ни одной причины, чтобы их оправдать, когда рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры. Конечно, таких людей я готова сама убивать. Я готова защищать тех, кто не может себя защитить".

ВИДЕО
Видео: #BABYLON'13/ YouTube
Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

После нападения РФ на Украину певица стала волонтером – она помогает готовить еду украинским защитникам.

Теги: оружие, война России против Украины, Даша Астафьева, певица
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