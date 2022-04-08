  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела

"Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела. Мне хочется больше то, что объединяет людей", – рассказала она.
Артистка также призналась, что во время войны не думает о сексе, но получает "миллионы сообщений от украинских мужчин", которые обещают жениться на ней после победы.
Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.
В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.
В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.
В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.
После нападения РФ на Украину певица стала волонтером – она помогает готовить еду украинским защитникам.