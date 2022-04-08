  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела

Во время войны Астафьева помогает готовить еду для украинских защитников Фото: da_astafieva / Instagram

"Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела. Мне хочется больше то, что объединяет людей", – рассказала она.

Артистка также призналась, что во время войны не думает о сексе, но получает "миллионы сообщений от украинских мужчин", которые обещают жениться на ней после победы.

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Видео: Ранок з Україною / YouTube