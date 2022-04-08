Бульвар Шоубиз
 
08 апреля, 2022
 
Новости

Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Во время войны Астафьева помогает готовить еду для украинских защитников
Во время войны Астафьева помогает готовить еду для украинских защитников
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица и волонтер Даша Астафьева 7 апреля в эфире канала "Украина" заявила, что ее репертуар, скорее всего, поменяется после победы над российскими оккупантами.

"Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела. Мне хочется больше то, что объединяет людей", – рассказала она.

Артистка также призналась, что во время войны не думает о сексе, но получает "миллионы сообщений от украинских мужчин", которые обещают жениться на ней после победы.

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube
Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

После нападения РФ на Украину певица стала волонтером – она помогает готовить еду украинским защитникам.

Теги: война России против Украины, Даша Астафьева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Елена ПОСКАННАЯ
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"
"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"
Картофельный лаваш. Простой рецепт от кулинарного эксперта
Картофельный лаваш. Простой рецепт от кулинарного эксперта
  Влада Седан: Мои родные живы, но я не представляю, что происходит с теми, кто потерял детей, родителей, дома. Кто-то потерял смысл жизни
  Влада Седан: Мои родные живы, но я не представляю, что происходит с теми, кто потерял детей, родителей, дома. Кто-то потерял смысл жизни
"Солнышко наше! Я обожаю тебя!" Сумская посвятила пост 40 дням со смерти матери
"Солнышко наше! Я обожаю тебя!" Сумская посвятила пост 40 дням со смерти матери
  Нардеп Беленюк о нападении РФ на Украину: Нас накануне предупреждали о том, что это возможно. Я не мог в это поверить
  Нардеп Беленюк о нападении РФ на Украину: Нас накануне предупреждали о том, что это возможно. Я не мог в это поверить
  "Он очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским
  "Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению
"Голодные люди плакали, а потом отчаянно обнимали". Режиссер фильма о Джеймсе Бонде привез в освобожденную от оккупантов Бучу горячие обеды
"Голодные люди плакали, а потом отчаянно обнимали". Режиссер фильма о Джеймсе Бонде привез в освобожденную от оккупантов Бучу горячие обеды
  "Ой, у лузі червона калина". Pink Floyd выпустила первый за 28 лет трек и посвятила его Украине. В клипе использован вокал Хлывнюка. Видео
  "Ой, у лузі червона калина". Pink Floyd выпустила первый за 28 лет трек и посвятила его Украине. В клипе использован вокал Хлывнюка. Видео
  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!
  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"
  "Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек
  "Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек
Дмитрий ГОРДОН
"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын
"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS