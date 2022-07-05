"Глаза горят!" Жена мэра Киева Кличко снялась в постели. Фото

Она позировала, сидя на расстеленной постели, согнув ноги.

"Прекрасной недели вам! Одна из фотографий фотосессии для журнала Bunte с потрясающим фотографом, в которого я влюбляюсь, Полом Ширнхофером. Спасибо, Пол, за вашу невероятную работу", – написала жена мэра Киева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

"Хорошенькая! Улыбка! Глаза горят! Хороший кадр поймал фотограф!" – прокомментировала подписчица nataliyanagorna1972.

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества Егорова) родилась в Броварах в 1974 году.

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

После нападения РФ на Украину Наталья Кличко выступает в Германии в поддержку украинцев.