Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага

Бланшетт выбрала синий брючный костюм, состоящий из приталенного жакета и брюк. Слева по жакету и брюкам проходит желтая полоса.
Костюм, выпущенный в рамках капсульной коллекции марки, разработанной в поддержку Украины, будет продан с аукциона в рамках благотворительного проекта ООН. Вырученные средства пойдут на помощь украинским семьям, пострадавшим от российской агрессии.
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Кейт Бланшетт – лауреат двух премий "Оскар", трех премий BAFTA, трех премий "Золотой глобус", двух премий Гильдии киноактеров США.
Наиболее известные фильмы с ее участием – "Елизавета", "Властелин колец", "Авиатор", "Скандальный дневник", "Золотой век" (2007), "Кэрол".