Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага

Бланшетт поддерживает Украину в войне против российского агрессора Фото: EPA

Бланшетт выбрала синий брючный костюм, состоящий из приталенного жакета и брюк. Слева по жакету и брюкам проходит желтая полоса.

Костюм, выпущенный в рамках капсульной коллекции марки, разработанной в поддержку Украины, будет продан с аукциона в рамках благотворительного проекта ООН. Вырученные средства пойдут на помощь украинским семьям, пострадавшим от российской агрессии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Stewart * (@elizabethstewart1)