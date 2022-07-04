  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина". Великий спародировал Кадырова

Великий посмеялся над Кадыровым, которому вручили орден "За заслуги перед стоматологией".

"У меня этих наград и званий хоть жопой жуй. Можно сказать, что я почетный жопожуй", – сказал Великий.

Комик в образе Кадырова отметил, что звание "почетный педиатр" было бы для него оскорбительным. Великий в свои реплики включил слово-паразит "дон" которое употребляет Кадыров.

"На территории Чеченской Республики ни одного педиатра не было и не будет. Это все их, дон, европейские ценности, дон", – сказал он.

"Кадыров" заявил, что если хоть один педиатр тронет ребенка, будет иметь дело лично с ним.

"Я благодарю нашего главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина. Он мой учитель, дон, он мой хозяин, дон, и просто мой хороший друган, дон. Я его пох...йтинец. Я – зуб Путина, самый сильный, шестерка", – сказал он.

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Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube