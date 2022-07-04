"С днем рождения, любовь". Экс-муж Ани Лорак показал личные снимки с новой возлюбленной

"С днем рождения, любовь", – написал он.

Реус исполнилось 26 лет.

Снимки были сделаны во время совместного отдыха у моря, а также на горнолыжном курорте.

Контекст:

Налчаджиоглу стал известен в Украине как муж украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

После начала войны Налчаджиоглу осудил российскую агрессию против Украины. "Люди спрашивают, почему я поддерживаю Украину. Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна", – написал он тогда.

В марте бывший муж Ани Лорак вместе с Реус и ее дочерью от предыдущих отношений выехали в Турцию. 1 июля они вернулись в Украину.

Замалчивающая войну РФ против Украины Ани Лорак в конце июня засветилась в Москве в компании российских артистов, которые находятся либо в санкционных списках, либо в базе сайта "Миротворец".