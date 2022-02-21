"Смотри, какие мы еще зеленые". Невеста бывшего мужа Ани Лорак показала, как выглядела шесть лет назад

Налчаджиоглу уже познакомил свою новую избранницу со своей дочерью от Ани Лорак Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

"Смотри, какие мы еще зеленые", – написала подруга Реус под фото.

Возлюбленная Налчаджиоглу перепостила снимок в свой аккаунт, отметив, что он был сделан в 2016 году.

"Как молоды мы были. Фото шестилетней давности", – прокомментировала она.