"Смотри, какие мы еще зеленые". Невеста бывшего мужа Ани Лорак показала, как выглядела шесть лет назад

"Смотри, какие мы еще зеленые", – написала подруга Реус под фото.
Возлюбленная Налчаджиоглу перепостила снимок в свой аккаунт, отметив, что он был сделан в 2016 году.
"Как молоды мы были. Фото шестилетней давности", – прокомментировала она.
Налчаджиоглу – бывший муж строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).
За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.
Летом 2020 года Налчаджиоглу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии Реус, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.
В конце октября Налчаджиоглу познакомил дочь Софию со своей невестой.