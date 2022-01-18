"Все делают медленно, утюг можно ждать час". Невеста экс-супруга Ани Лорак пожаловалась на сервис в отеле Занзибара

По словам возлюбленной Налчаджиоглу, во время приготовления блюд, повара в отеле используют "очень много специй, которые перебывают вкус продуктов".
Также она пожаловалась на сервис.
"Плохой сервис. Все делают очень медленно, например, утюг в номер можно ждать час, – написала избранница Налчаджиоглу. – На пляж приходят местные жители и каждый пытается продать тебе свой товар или услугу".
Реус также отметила плюсы отеля, к которым отнесла удобную инфраструктуру и трехразовую уборку в номере.
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Налчаджиоглу – бывший муж строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).
За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.
Летом 2020 года Налчаджиоглу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии Реус, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.
В конце октября Налчаджиоглу познакомил дочь Софию со своей невестой.
12 января 2022 года пара прилетела в отпуск в Занзибар.