"Все делают медленно, утюг можно ждать час". Невеста экс-супруга Ани Лорак пожаловалась на сервис в отеле Занзибара

Налчаджиоглу вместе со своей невестой проводят отпуск в Занзибаре Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

По словам возлюбленной Налчаджиоглу, во время приготовления блюд, повара в отеле используют "очень много специй, которые перебывают вкус продуктов".

Также она пожаловалась на сервис.

"Плохой сервис. Все делают очень медленно, например, утюг в номер можно ждать час, – написала избранница Налчаджиоглу. – На пляж приходят местные жители и каждый пытается продать тебе свой товар или услугу".

Реус также отметила плюсы отеля, к которым отнесла удобную инфраструктуру и трехразовую уборку в номере.