Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам

"Люди на моей странице делятся на два типа: первый – на тех, кто создает свою жизнь, второй – на тех, кто ее комментирует. Смешно наблюдать за тем, как кто-то пытается угадать, что ж на самом деле происходит в чужой жизни, и выдвигают свои варианты", – написала она.

"Хочется просто пожелать вам большого счастья и заняться собой и своей жизнью. Может быть, тогда она станет интереснее, и у вас не будете времени на чужую жизнь и глупые комментарии", – добавила Реус в подписи.

"Да, бог рассудит всех нас за то, что мы сделали, и за то, что мы заслужили в нашей жизни. Поэтому – не волнуйтесь", – написал в комментарии под фото невесты Мурат Налчаджиоглу.