"До Каролины еще далеко", "Клон Лорак". Невесту Налчаджиоглу захейтили в сети

В кадре Налчаджиоглу обнял Реус за талию. Пара позировала возле новогодней елки.

"С Новым годом, спасибо за невероятные эмоции", – подписал он публикацию.

"Видать, все это время искал копию Каролины", – написала abilmaira.

"Каролина самая-самая лучшая и красивее этой", – прокомментировала tatianabasha13.

"Клон Лорак", – отреагировала yanakucherenko.

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиолгу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии Реус, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.

В конце октября 2021 года Налчаджиолгу познакомил дочь Софию со своей невестой.