"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной

Реус танцевала, стоя спиной к жениху, а он в это время гладил руками ее живот, ягодицы и промежность.

Скриншот: __l_i_l_i_a___ / Instagram

В конце танца пара страстно поцеловалась.

"Они нереальные. Я первый раз вижу такую любовь со стороны", – прокомментировала происходящее в кадре автор ролика Инна Воронова.