  "Хедхантеры были". Кухар прокомментировала свое возможное назначение на должность министра культуры

"Учитывая конъюнктуру сейчас и количество публичных людей в политике, уверена, что тебе такие предложения поступали, и хотя бы намеки такие были – видишь ли ты себя в будущем на должности министра культуры?" – спросила у Кухар ведущая передачи Катя Осадчая.
"Были разные предложения. Я так скажу – хедхантеры были", – ответила балерина.
По словам Кухар, она не исключает, что в будущем примет подобное предложение.
"Я всегда привыкла делать работу на 100%. И делать это хорошо. На каждом этапе ты должен спросить себя сам: "Ты можешь на этом месте сейчас сделать что-то реальное?" – объяснила она свой отказ сейчас.
Екатерина Кухар – прима Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018).
С 2017 года является судьей шоу "Танцы со звездами".
Летом 2020 года стало известно о назначении Кухар исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища.