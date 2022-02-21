  "Хедхантеры были". Кухар прокомментировала свое возможное назначение на должность министра культуры

Кухар: На каждом этапе ты должен спросить себя сам: "Ты можешь на этом месте сейчас сделать что-то реальное?" Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

"Учитывая конъюнктуру сейчас и количество публичных людей в политике, уверена, что тебе такие предложения поступали, и хотя бы намеки такие были – видишь ли ты себя в будущем на должности министра культуры?" – спросила у Кухар ведущая передачи Катя Осадчая.

"Были разные предложения. Я так скажу – хедхантеры были", – ответила балерина.

По словам Кухар, она не исключает, что в будущем примет подобное предложение.

"Я всегда привыкла делать работу на 100%. И делать это хорошо. На каждом этапе ты должен спросить себя сам: "Ты можешь на этом месте сейчас сделать что-то реальное?" – объяснила она свой отказ сейчас.

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Видео: Світське життя / YouTube