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31 января, 2022
 
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"Великий Вова Завадюк". Муж судьи "Танцев со звездами" Кухар обратился к продюсеру шоу с личной просьбой

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Стоянов признался, что не против выйти на паркет шоу "Танцы со звездами", одним из судей которого с 2017 года является его жена Кухар
Стоянов признался, что не против выйти на паркет шоу "Танцы со звездами", одним из судей которого с 2017 года является его жена Кухар
Фото: stoianov_aleksandr / Instagram

Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов в интервью, которое 28 января вышло на YouTube-канале Agasi, заявил, что хотел бы принять участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

"Великий Вова Завадюк, возьми меня, – обратился к продюсеру проекта Стоянов. – Почему бы и нет?"

Он подчеркнул, что является профессиональным танцором.

ВИДЕО
Видео: AGASI / YouTube
Контекст:

Стоянов танцует балетные партии в паре со своей женой, примой-балериной Екатериной Кухар. Их первым совместным спектаклем на сцене Национальной оперы Украины стал балет "Щелкунчик" в 2006 году. В настоящее время артисты исполняют главные роли в большинстве репертуарных спектаклей Национальной оперы Украины. 

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. В 2014 году пара обвенчалась в церкви. Супруги воспитывают двоих детей.

С 2017 года Кухар является судьей шоу "Танцы со звездами". Последний на данный момент сезон завершился 29 ноября 2021 года.

Теги: танцы, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, продюсер, Александр Стоянов, муж, Владимир Завадюк
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