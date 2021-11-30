  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте

"Все, что касалось знаменитостей, делал star-продюсер со star-отделом. Если брать сценарно, подключался Владимир Заводюк, потому что все-таки он креативный продюсер. Но я могла убедить, что это лучше. Например, Катю Кухар привел мой отдел. Потому что [хореографа] Влада Яму они сразу видели, Monatik – тоже сразу, потому что все хотели Диму Монатика. Он совпадал по всему – он и поющий, и танцующий, Яма тоже через это прошел. Катя Кухар? Нам нужна была темная лошадка, немножко стервозная барышня. И мы с моей помощницей Людой нашли Катю Кухар", – рассказала Двалишвили.

По ее словам, Завадюк изначально не очень хотел с ней встречаться.

"Привели ее на встречу. Причем креативному продюсеру дико не хотелось этой встречи, но мы ее привели. И вот когда она зашла, такая вся викторианская женщина, сразу стало понятно, что это она. Вот сложно объяснить – это на уровне ощущений. Ты работаешь на проекте и понимаешь – этот человек "зайдет", – резюмировала продюсер.

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Видео: AGASI / YouTube