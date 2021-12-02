  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк рассказал, каких украинских знаменитостей не будут приглашать в шоу

"Мы долго над этим думали, но мне кажется, новая история всегда интереснее. Потому что, а зачем? Ты уже это видел, а они уже это чувствовали. Для них существуют новые проекты и новые вызовы, а это шоу существует для новых звезд. Мы приложим все усилия, чтобы в следующем году суперзвезд было больше", – заявил Завадюк.

Он подчеркнул, что устно уже утвердил нескольких знаменитостей для участия в следующем сезоне, но не стал называть их имена.

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Видео: Танці з зірками / YouTube