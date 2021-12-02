  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк рассказал, каких украинских знаменитостей не будут приглашать в шоу

"Мы долго над этим думали, но мне кажется, новая история всегда интереснее. Потому что, а зачем? Ты уже это видел, а они уже это чувствовали. Для них существуют новые проекты и новые вызовы, а это шоу существует для новых звезд. Мы приложим все усилия, чтобы в следующем году суперзвезд было больше", – заявил Завадюк.
Он подчеркнул, что устно уже утвердил нескольких знаменитостей для участия в следующем сезоне, но не стал называть их имена.
Последний, пятый обновленный сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
Победителем шоу стал украинский актер Артур Логай, который выступал в паре с хореографом Анной Карелиной. Второе место заняли украинский танцор Дмитрий Дикусар и саблистка Ольга Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.