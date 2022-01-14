  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк: Я весил настолько много, что меня буллили. Называли: "Толстый, жирный", могли дать пендель

Завадюк: Когда тебя буллят в детстве, говорят много плохого в спину, вырабатывается много комплексов Фото: zavaduk / Instagram

"Я был очень полненьким. Весил настолько много, что меня буллили дети. Они называли меня: "Толстый, жирный, поезд пассажирный". Они называли меня "жиртрест", могли дать пендель в коридоре. Мне кажется, я до сих пор избавляюсь от этих комплексов и стараюсь быть максимально толерантным с людьми, которые меня окружают. Безусловно, когда тебя много буллят в детстве, говорят много плохого в спину, у тебя вырабатывается много комплексов. И даже хочется кого-то побуллить, но я стараюсь себя, особенно в последнее время, останавливать", – признался он.

Завадюк рассказал, что впоследствии значительно похудел из-за стресса, который спровоцировала смерть деда по материнской линии.

Сейчас он занимается спортом и ходит на пробежки.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube