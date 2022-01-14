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14 января, 2022
 
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Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк: Я весил настолько много, что меня буллили. Называли: "Толстый, жирный", могли дать пендель

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Завадюк: Когда тебя буллят в детстве, говорят много плохого в спину, вырабатывается много комплексов
Завадюк: Когда тебя буллят в детстве, говорят много плохого в спину, вырабатывается много комплексов
Фото: zavaduk / Instagram

Продюсер украинских проектов "Танцы со звездами" и "Голос країни" на "1+1" Владимир Завадюк в новом выпуске передачи "29 вопросов от "Люкс ФМ", которая 13 января вышла на YouTube-канале "Люкс ФМ", признался, что в школьные годы его буллили за лишний вес.

"Я был очень полненьким. Весил настолько много, что меня буллили дети. Они называли меня: "Толстый, жирный, поезд пассажирный". Они называли меня "жиртрест", могли дать пендель в коридоре. Мне кажется, я до сих пор избавляюсь от этих комплексов и стараюсь быть максимально толерантным с людьми, которые меня окружают. Безусловно, когда тебя много буллят в детстве, говорят много плохого в спину, у тебя вырабатывается много комплексов. И даже хочется кого-то побуллить, но я стараюсь себя, особенно в последнее время, останавливать", – признался он.

Завадюк рассказал, что впоследствии значительно похудел из-за стресса, который спровоцировала смерть деда по материнской линии. 

Сейчас он занимается спортом и ходит на пробежки.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Завадюк скрывает свою личную жизнь. Известно, что он учился в Виннице. Мать Завадюка в настоящее время работает урологом в одной из винницких больниц.

По словам продюсера, его мать была против того, чтобы он строил карьеру в медиа. Ее позиция стала причиной ухудшения их отношений.

В интервью радио "Люкс ФМ" Завадюк признался, что его родители не жили вместе, а он после окончания школы принял решение сменить фамилию Рябошапка, которая досталась ему от отца, и взял фамилию деда по материнской линии.

Теги: буллинг, продюсер, похудение, Владимир Завадюк
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