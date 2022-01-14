  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк: Я весил настолько много, что меня буллили. Называли: "Толстый, жирный", могли дать пендель

"Я был очень полненьким. Весил настолько много, что меня буллили дети. Они называли меня: "Толстый, жирный, поезд пассажирный". Они называли меня "жиртрест", могли дать пендель в коридоре. Мне кажется, я до сих пор избавляюсь от этих комплексов и стараюсь быть максимально толерантным с людьми, которые меня окружают. Безусловно, когда тебя много буллят в детстве, говорят много плохого в спину, у тебя вырабатывается много комплексов. И даже хочется кого-то побуллить, но я стараюсь себя, особенно в последнее время, останавливать", – признался он.
Завадюк рассказал, что впоследствии значительно похудел из-за стресса, который спровоцировала смерть деда по материнской линии.
Сейчас он занимается спортом и ходит на пробежки.
Завадюк скрывает свою личную жизнь. Известно, что он учился в Виннице. Мать Завадюка в настоящее время работает урологом в одной из винницких больниц.
По словам продюсера, его мать была против того, чтобы он строил карьеру в медиа. Ее позиция стала причиной ухудшения их отношений.
В интервью радио "Люкс ФМ" Завадюк признался, что его родители не жили вместе, а он после окончания школы принял решение сменить фамилию Рябошапка, которая досталась ему от отца, и взял фамилию деда по материнской линии.