  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк назвал имена двух самых конфликтных певиц в украинском шоу-бизнесе

"С кем из звезд было больше всего конфликтов?" – спросил у Завадюка ведущий шоу Слава Демин.
"С двумя людьми. Это Наташа Могилевская, которую я очень люблю. И это Тина Кароль, которую я тоже очень люблю. Многие люди хотели бы, чтобы я ее не любил или она не любила меня, но это не так", – отметил продюсер.
Он не стал уточнять суть конфликтов с артистками.
Певица Тина Кароль с 2013 года в течение восьми сезонов была тренером на проекте "Голос країни", а также ведущей шоу "Танцы со звездами" в последних пяти сезонах.
Участники ее команды на шоу "Голос країни" пять раз становились победителями шоу. Артистка приняла решение покинуть проект после поражения своей подопечной Юлии Тимочко, которая заняла второе место в 11-м сезоне весной 2021 года. Победителем шоу стал Сергей Лазановский из команды украинской певицы Нади Дорофеевой.
22 декабря Тина Кароль в интервью изданию "КП в Украине" заявила, что ушла из проекта из-за интриг и хайпа.
Свой уход из "Танцев со звездами" Тина Кароль объяснила тем, что не хотела работать вместе с новой ведущей, которую, по ее словам, пригласили на проект "на коммерческой основе".
Наталья Могилевская была участницей двух сезонов шоу "Танцы со звездами".