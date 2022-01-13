  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк назвал имена двух самых конфликтных певиц в украинском шоу-бизнесе

Завадюк признался, что больше всего на проектах с ним конфликтовали Наталья Могилевская и Тина Кароль Фото: zavaduk / Instagram

"С кем из звезд было больше всего конфликтов?" – спросил у Завадюка ведущий шоу Слава Демин.

"С двумя людьми. Это Наташа Могилевская, которую я очень люблю. И это Тина Кароль, которую я тоже очень люблю. Многие люди хотели бы, чтобы я ее не любил или она не любила меня, но это не так", – отметил продюсер.

Он не стал уточнять суть конфликтов с артистками.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube