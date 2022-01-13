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13 января, 2022
 
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"Об этом мало кто знает". Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк рассказал, почему сменил фамилию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Завадюк признался, что его родители не жили вместе
Завадюк признался, что его родители не жили вместе
Фото: zavaduk / Instagram

Продюсер украинских проектов "Танцы со звездами" и "Голос країни" на "1+1" Владимир Завадюк признался, что изменил свою фамилию. Об этом он рассказал в новом выпуске передачи "29 вопросов от Люкс ФМ", которая 13 января вышла на YouTube-канале "Люкс ФМ".

По словам Завадюка, ранее он носил фамилию отца, но затем поменял ее, взяв фамилию своего деда по матери.

"Если говорить о маме с папой, это история невероятной любви, но они не жили вместе. Папа умер больше девяти лет назад, и только сейчас я начал восстанавливать общение с моим сводным братом, с частью семьи. Моя первая фамилия по папе – об этом мало кто знает, но те, кто со мной учился в школе, знают – Рябошапка. Я заменил ее на фамилию дедушки, потому что для моей семьи было важно, чтобы я продолжил род Завадюков", – рассказал он.

По словам Завадюка, отца ему заменил дед. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Завадюк скрывает свою личную жизнь. Известно, что он учился в Виннице. Мать Завадюка в настоящее время работает урологом в одной из винницких больниц.

По словам продюсера, его мать была против того, чтобы он строил карьеру в медиа. Ее позиция стала причиной ухудшения их отношений.

Теги: Голос країни, Танцы со звездами, продюсер, Владимир Завадюк
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