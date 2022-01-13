  "Об этом мало кто знает". Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк рассказал, почему сменил фамилию

По словам Завадюка, ранее он носил фамилию отца, но затем поменял ее, взяв фамилию своего деда по матери.
"Если говорить о маме с папой, это история невероятной любви, но они не жили вместе. Папа умер больше девяти лет назад, и только сейчас я начал восстанавливать общение с моим сводным братом, с частью семьи. Моя первая фамилия по папе – об этом мало кто знает, но те, кто со мной учился в школе, знают – Рябошапка. Я заменил ее на фамилию дедушки, потому что для моей семьи было важно, чтобы я продолжил род Завадюков", – рассказал он.
По словам Завадюка, отца ему заменил дед.
Завадюк скрывает свою личную жизнь. Известно, что он учился в Виннице. Мать Завадюка в настоящее время работает урологом в одной из винницких больниц.
По словам продюсера, его мать была против того, чтобы он строил карьеру в медиа. Ее позиция стала причиной ухудшения их отношений.