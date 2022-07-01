Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2022
 
Новости

Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском

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Налчаджиоглу и Реус в марте переехали в Турцию
Налчаджиоглу и Реус в марте переехали в Турцию
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу вместе с невестой, украинским визажистом Лилией Реус вернулся в Украину из Турции. Об этом они сообщили 1 июля на своих страницах в Instagram Stories.

"Пусть будет весна", – написал на украинском языке Налчаджиоглу, разместив фото, на котором запечатлена дорога в Украине. Он указал, что снимок был сделан рано утром. 

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Невеста Налчаджиоглу сообщила, что они вернулись накануне ее дня рождения. 

"Сегодня последний день моего 25-летия. Мама готовится", –  подписала она фото.

Скриншот: __l_i_l_i_a___ / Instagram
Скриншот: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Контекст:

Налчаджиоглу стал известен в Украине как муж украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). 

После начала войны Налчаджиоглу осудил российскую агрессию против Украины. "Люди спрашивают, почему я поддерживаю Украину. Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна", – написал он тогда.

В марте бывший муж Ани Лорак вместе с Реус и ее дочерью от предыдущих отношений выехали в Турцию.

Замалчивающая войну РФ против Украины Ани Лорак в конце июня засветилась в Москве в компании российских артистов, которые находятся либо в санкционных списках, либо в базе сайта "Миротворец".

Теги: Турция, Ани Лорак, война России против Украины, Мурат Налчаджиоглу
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