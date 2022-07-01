Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском

"Пусть будет весна", – написал на украинском языке Налчаджиоглу, разместив фото, на котором запечатлена дорога в Украине. Он указал, что снимок был сделан рано утром.
Невеста Налчаджиоглу сообщила, что они вернулись накануне ее дня рождения.
"Сегодня последний день моего 25-летия. Мама готовится", – подписала она фото.
Налчаджиоглу стал известен в Украине как муж украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).
После начала войны Налчаджиоглу осудил российскую агрессию против Украины. "Люди спрашивают, почему я поддерживаю Украину. Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна", – написал он тогда.
В марте бывший муж Ани Лорак вместе с Реус и ее дочерью от предыдущих отношений выехали в Турцию.
Замалчивающая войну РФ против Украины Ани Лорак в конце июня засветилась в Москве в компании российских артистов, которые находятся либо в санкционных списках, либо в базе сайта "Миротворец".