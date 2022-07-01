Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском

Налчаджиоглу и Реус в марте переехали в Турцию Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

"Пусть будет весна", – написал на украинском языке Налчаджиоглу, разместив фото, на котором запечатлена дорога в Украине. Он указал, что снимок был сделан рано утром.

Скриншот: muratnalca / Instagram

Невеста Налчаджиоглу сообщила, что они вернулись накануне ее дня рождения.

"Сегодня последний день моего 25-летия. Мама готовится", – подписала она фото.

Скриншот: __l_i_l_i_a___ / Instagram