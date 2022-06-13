"Как красиво". 45-летний Налчаджиоглу с невестой снялись в романтическом ролике на фоне моря

Реус посвятила публикацию дню рождения Налчаджиоглу, которому исполнилось 45 лет.

Пара позирует в кадре, целуясь на фоне моря.

"С днем рождения, моя любовь", – на английском языке подписала ролик Реус.

"Как красиво и романтично", – отреагировали пользователи сети.

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж строящей карьеру в РФ и замалчивающей нападение России на Украину украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

Летом 2020 года Налчаджиолгу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии Реус, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.

После начала войны экс-супруг певицы вместе с Реус и ее дочерью от предыдущих отношений выехал в Турцию. Он осудил российскую агрессию против Украины.