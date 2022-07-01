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01 июля, 2022
 
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Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Подкопаева (справа) назвала свою старшую дочь в честь Ани Лорак (слева)
Подкопаева (справа) назвала свою старшую дочь в честь Ани Лорак (слева)
Фото: podkopayeva_official / Instagram

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева назвала красноречивой позицию своей кумы, украинской певицы Ани Лорак, которая замалчивает войну РФ против Украины. Интервью Подкопаевой опубликовано 1 июля на YouTube-канале радио "Люкс ФМ".

"Молчание бывает очень громким. Ни Ани Лорак, ни ее представитель не сделали никакого заявления, поэтому мы делаем выводы, что она сделала то, что хотела сделать. Я все ждала, потому что голос с таким количеством фолловеров  это такой щит, который надо было выставить, потому что каждый день умирают дети и мы как мамы не можем этого позволить", – сказала Подкопаева.

Она отметила, что не знает причин, которые заставляют Лорак молчать о нападении РФ на Украину.

"Я всегда старалась оправдать, но на данный момент никаких оправданий нет. Скажу больше, я ждала, для меня это очень болезненная тема, потому что это моя лучшая подруга, человек, в честь которого я назвала свою старшую дочь. Я ждала до последнего, но когда прошло три месяца и была тишина, меня лично это убило", – призналась спортсменка.

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube
Контекст:

Ани Лорак – крестная старшей дочери Подкопаевой Каролины (2006). Спортсменка назвала ребенка в честь подруги. 

Подкопаева с первых дней войны выступает в поддержку Украины. 6 июня она вместе с другими украинскими знаменитостями приняла участие в концерте в поддержку Украины, который состоялся в Нью-Йорке. 

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

29 июня Лорак засветилась в Москве на вечеринке у своего кума, российского певца Филиппа Киркорова в компании Татьяны Навки, которая является женой Дмитрия Пескова  пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.

Теги: Ани Лорак, война России против Украины, Лилия Подкопаева
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