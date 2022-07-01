  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило

"Молчание бывает очень громким. Ни Ани Лорак, ни ее представитель не сделали никакого заявления, поэтому мы делаем выводы, что она сделала то, что хотела сделать. Я все ждала, потому что голос с таким количеством фолловеров – это такой щит, который надо было выставить, потому что каждый день умирают дети и мы как мамы не можем этого позволить", – сказала Подкопаева.

Она отметила, что не знает причин, которые заставляют Лорак молчать о нападении РФ на Украину.

"Я всегда старалась оправдать, но на данный момент никаких оправданий нет. Скажу больше, я ждала, для меня это очень болезненная тема, потому что это моя лучшая подруга, человек, в честь которого я назвала свою старшую дочь. Я ждала до последнего, но когда прошло три месяца и была тишина, меня лично это убило", – призналась спортсменка.

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