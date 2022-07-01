  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило

"Молчание бывает очень громким. Ни Ани Лорак, ни ее представитель не сделали никакого заявления, поэтому мы делаем выводы, что она сделала то, что хотела сделать. Я все ждала, потому что голос с таким количеством фолловеров – это такой щит, который надо было выставить, потому что каждый день умирают дети и мы как мамы не можем этого позволить", – сказала Подкопаева.
Она отметила, что не знает причин, которые заставляют Лорак молчать о нападении РФ на Украину.
"Я всегда старалась оправдать, но на данный момент никаких оправданий нет. Скажу больше, я ждала, для меня это очень болезненная тема, потому что это моя лучшая подруга, человек, в честь которого я назвала свою старшую дочь. Я ждала до последнего, но когда прошло три месяца и была тишина, меня лично это убило", – призналась спортсменка.
Ани Лорак – крестная старшей дочери Подкопаевой Каролины (2006). Спортсменка назвала ребенка в честь подруги.
Подкопаева с первых дней войны выступает в поддержку Украины. 6 июня она вместе с другими украинскими знаменитостями приняла участие в концерте в поддержку Украины, который состоялся в Нью-Йорке.
2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.
Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.
22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.
29 июня Лорак засветилась в Москве на вечеринке у своего кума, российского певца Филиппа Киркорова в компании Татьяны Навки, которая является женой Дмитрия Пескова – пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.