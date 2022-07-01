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01 июля, 2022
 
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"Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины

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Жених Grosu Полянский замалчивает нападение РФ на Украину
Жених Grosu Полянский замалчивает нападение РФ на Украину
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинский певец Павел Зибров в передаче "Зірковий шлях", которая 1 июля вышла в эфире канала "Украина", заявил, что украинская певица Grosu (Алина Гросу) после нападения РФ на Украину приезжала на Родину в Черновцы вместе со своим бойфрендом, российским актером Романом Полянским.

"Вы уезжали в Черновцы по приглашению отца Алины Гросу. Алина там также была. А был ли с ней ее жених Роман Полянский?" – спросила у артиста журналистка Алина Доротюк.

"Был. Он молодец! Он же россиянин – я понимаю, что ему внутренне сложно находиться на Буковине, но он – патриот Украины. Дай боже нам таких москалей побольше, как парень Алинкин. Он морды бьет тем, кто хоть какое-то кривое слово скажет против Украины. У них дружная, хорошая украинская семья. Он – тоже наш парень", – заявил Зибров. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о романе между ними.

Ранее Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым, пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года певица сообщила, что развелась.

После начала войны России против Украины Grosu сообщила, что она вместе со своей семьей осталась в Украине. Она рассказывала, что готовит еду для переселенцев.

Полянский с 24 февраля замачивает нападение РФ на Украину. Певица также избегает упоминаний о своем женихе. В РФ у него есть дочь Марфа (2011) от предыдущих отношений. 

Украинская актриса Наталья Денисенко в апреле раскритиковала Полянского за молчание после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Теги: Черновцы, Алина Гросу, Павел Зибров, Grosu, Роман Полянский
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