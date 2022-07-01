  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины

"Вы уезжали в Черновцы по приглашению отца Алины Гросу. Алина там также была. А был ли с ней ее жених Роман Полянский?" – спросила у артиста журналистка Алина Доротюк.
"Был. Он молодец! Он же россиянин – я понимаю, что ему внутренне сложно находиться на Буковине, но он – патриот Украины. Дай боже нам таких москалей побольше, как парень Алинкин. Он морды бьет тем, кто хоть какое-то кривое слово скажет против Украины. У них дружная, хорошая украинская семья. Он – тоже наш парень", – заявил Зибров.
Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о романе между ними.
Ранее Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым, пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года певица сообщила, что развелась.
После начала войны России против Украины Grosu сообщила, что она вместе со своей семьей осталась в Украине. Она рассказывала, что готовит еду для переселенцев.
Полянский с 24 февраля замачивает нападение РФ на Украину. Певица также избегает упоминаний о своем женихе. В РФ у него есть дочь Марфа (2011) от предыдущих отношений.
Украинская актриса Наталья Денисенко в апреле раскритиковала Полянского за молчание после полномасштабного вторжения РФ в Украину.