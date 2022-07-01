  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины

"Вы уезжали в Черновцы по приглашению отца Алины Гросу. Алина там также была. А был ли с ней ее жених Роман Полянский?" – спросила у артиста журналистка Алина Доротюк.

"Был. Он молодец! Он же россиянин – я понимаю, что ему внутренне сложно находиться на Буковине, но он – патриот Украины. Дай боже нам таких москалей побольше, как парень Алинкин. Он морды бьет тем, кто хоть какое-то кривое слово скажет против Украины. У них дружная, хорошая украинская семья. Он – тоже наш парень", – заявил Зибров.

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