"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео

В ролике Кривошапко поет а капелла гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина".

"Еду по Киеву и до мурашек по коже чувствую, как же сильно я люблю свою страну. Немного голоса для тех, кто помнит, что я, ко всему прочему, вообще-то музыкант", – подписал он видео.

Контекст:

После начала войны России против Украины Кривошапко стал волонтером. Он помогал переселенцам из своего родного Мариуполя, а также жителям других городов Донецкой области и Харькова.

14 июня 2022 года Кривошапко сообщил, что в составе добровольческого батальона защищает Украину от российских оккупантов.