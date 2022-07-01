"Как бежит! Сколько счастья в глазах!" Защищающий Украину Кривошапко показал встречу с дочерью после долгой разлуки. Видео

"Доченька. Настоящее счастье спустя четыре месяца", – подписал он ролик.

"Как бежит! Сколько счастья в глазах! К папуле!" – отреагировали подписчики.

"До слез. Ты так этого ждал", – написали фолловеры.

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Контекст:

После начала войны России против Украины Кривошапко стал волонтером. Он помогал переселенцам из своего родного Мариуполя, а также жителям других городов Донецкой области и Харькова.

14 июня 2022 года Кривошапко сообщил, что в составе добровольческого батальона защищает Украину от российских оккупантов.

Алиса (2017) – дочь Кривошапко и его второй жены, модели Марины Кински.

Ранее Кривошапко был женат на замалчивающей войну украинском хореографе Татьяне Денисовой.