Бойфренд Grosu Полянский рассказал, какие отношения сложились у певицы с его дочерью от первого брака

По словам актера, причиной развода с женой была не Гросу.
"К этому все шло. Просто все как-то закончилось. Как-то, вероятно, чувства прошли. Я эту тему не особо трогал, произошло так, бывает. Люди сходятся и расходятся", – заявил Полянский.
При этом он отметил, что когда познакомился с певицей, то обратил внимание на "странное ощущение".
"Когда мы только познакомились на съемках клипа, я ей сразу сказал: "Такое ощущение, что я тебя всю жизнь знал". Мы были на одной волне, что было очень странно", – подчеркнул Полянский.
Артист признался, что его 10-летняя дочь Марфа от предыдущих отношений хорошо отнеслась к его новой избраннице.
"Она очень классная. Мы любим втроем куда-то пойти, потусить", – отметил Полянский.
Гросу добавила, что дочь ее избранника, возможно, в будущем станет актрисой или певицей.
Полянский и Grosu познакомились на съемках ее клипов, а в начале 2021 года вместе провели новогодние каникулы в Карпатах. Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом.
В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык.
В мае пара впервые подтвердила слухи о романе между ними.
Ранее Полянский был женат на российской актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011).
Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым – пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года Grosu сообщила, что развелась.