Бойфренд Grosu Полянский рассказал, какие отношения сложились у певицы с его дочерью от первого брака

В мае 2021 года Полянский и Гросу перестали скрывать свой роман Фото: alina_grosu / Instagram

По словам актера, причиной развода с женой была не Гросу.

"К этому все шло. Просто все как-то закончилось. Как-то, вероятно, чувства прошли. Я эту тему не особо трогал, произошло так, бывает. Люди сходятся и расходятся", – заявил Полянский.

При этом он отметил, что когда познакомился с певицей, то обратил внимание на "странное ощущение".

"Когда мы только познакомились на съемках клипа, я ей сразу сказал: "Такое ощущение, что я тебя всю жизнь знал". Мы были на одной волне, что было очень странно", – подчеркнул Полянский.

Артист признался, что его 10-летняя дочь Марфа от предыдущих отношений хорошо отнеслась к его новой избраннице.

"Она очень классная. Мы любим втроем куда-то пойти, потусить", – отметил Полянский.

Гросу добавила, что дочь ее избранника, возможно, в будущем станет актрисой или певицей.