"Всем уже давно понятно". Полянский прокомментировал отношения с Grosu

Российский актер Роман Полянский, которого украинская певица Grosu ранее называла другом, в интервью изданию "Сегодня.Lifestyle" прокомментировал их отношения.
"Мне кажется, всем уже давно понятно, какие у нас отношения", – заявил он.
Полянский подчеркнул, что давно разведен.
Grosu (Алина Гросу) родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".
Летом 2019 года певица вышла замуж за московского бизнесмена Александра Комкова. Церемония бракосочетания состоялась в Италии. 21 сентября 2020 года Grosu сообщила, что развелась.
Полянский был женат на актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011). Актер снимался в клипах Grosu. Пара вместе провела новогодние каникулы в Карпатах.
Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом.
Накануне Дня влюбленных Grosu презентовала совместный клип с Полянским о любви. После премьеры артистка пожелала подписчикам быть такими же счастливыми, как они с Полянским.