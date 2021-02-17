"Всем уже давно понятно". Полянский прокомментировал отношения с Grosu

Накануне Дня святого Валентина украинская певица Grosu презентовала совместный клип с российским актером Романом Полянским, заявив, что они счастливы друг с другом.

Полянский и Grosu вместе провели новогодние каникулы в Карпатах Фото: alina_grosu / Instagram

Российский актер Роман Полянский, которого украинская певица Grosu ранее называла другом, в интервью изданию "Сегодня.Lifestyle" прокомментировал их отношения.

"Мне кажется, всем уже давно понятно, какие у нас отношения", – заявил он.

Полянский подчеркнул, что давно разведен.

Grosu (Алина Гросу) родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".

Накануне Дня влюбленных Grosu презентовала совместный клип с Полянским о любви. После премьеры артистка пожелала подписчикам быть такими же счастливыми, как они с Полянским.