Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2021
 
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"Всем уже давно понятно". Полянский прокомментировал отношения с Grosu

Накануне Дня святого Валентина украинская певица Grosu презентовала совместный клип с российским актером Романом Полянским, заявив, что они счастливы друг с другом.

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Полянский и Grosu вместе провели новогодние каникулы в Карпатах
Полянский и Grosu вместе провели новогодние каникулы в Карпатах
Фото: alina_grosu / Instagram

Российский актер Роман Полянский, которого украинская певица Grosu ранее называла другом, в интервью изданию "Сегодня.Lifestyle" прокомментировал их отношения.

"Мне кажется, всем уже давно понятно, какие у нас отношения", – заявил он.

Полянский подчеркнул, что давно разведен. 

Grosu (Алина Гросу) родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".

Летом 2019 года певица вышла замуж за московского бизнесмена Александра Комкова. Церемония бракосочетания состоялась в Италии21 сентября 2020 года Grosu сообщила, что развелась.

Полянский был женат на актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011). Актер снимался в клипах Grosu. Пара вместе провела новогодние каникулы в Карпатах.

Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом.

Накануне Дня влюбленных Grosu презентовала совместный клип с Полянским о любви. После премьеры артистка пожелала подписчикам быть такими же счастливыми, как они с Полянским.

Теги: Алина Гросу, Grosu, Роман Полянский
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