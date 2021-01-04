"Идеальная пара". "Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) заинтриговала подписчиков совместным видео с российским актером Романом Полянским, вместе с которым отдыхает в Карпатах.

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) 2 января разместила в сети короткий ролик, на котором запечатлена вместе с российским актером Романом Полянским.

Певица отметила, что они находятся на отдыхе на одном из курортов в Карпатах.

"Будьте счастливы и пусть рядом будут только те, кто по-настоящему ценят вас, вашу жизнь и вообще ваше время", – подписала она публикацию.

"С новым счастьем. Очень красивая пара", – отреагировали на фото поклонники артистки.

"Ребята, желаю вам счастья", – написали в комментариях пользователи сети.

"А он разве не женат?" – поинтересовались фолловеры.

"Давно нет", – ответили подписчики.

"Идеальная пара", – заметили фаны артистов.

Артистка оставила комментарии подписчиков без ответа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Полянский на своей странице в Instagram 3 января опубликовал видео, на котором они с певицей запечатлены в салоне автомобиля.

"Новогодние пробки – что может быть веселее?" – подписал он ролик.

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Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".

Летом 2019 года певица вышла замуж за московского бизнесмена Александра Комкова. Церемония бракосочетания состоялась в Италии. 21 сентября 2020 года Гросу сообщила, что развелась.

Полянский женат на однокурснице Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011). Официального заявления о разводе Полянский не делал. В марте 2020 года российский таблоид Star Hit писал, что развод Полянского – всего лишь вопрос времени.

Актер снимался в клипах Grosu.