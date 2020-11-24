Grosu: Мне бы хотелось, чтобы второй брак стал последним

После развода с российским предпринимателем Александром Комковым украинская певица Grosu рассказала, каким должен быть ее второй брак.

Grosu: Нужно, чтобы с человеком было весело и хорошо Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu (Алина Гросу), которая в сентябре сообщила о разводе с московским бизнесменом Александром Комковым, в интервью, которое опубликовано 22 ноября на сайте "Собеседник.ру" рассказала, что хочет подойти ко второму замужеству обдуманно.

"Мне бы хотелось к следующему браку подойти с головой, чтобы второй брак стал уже более долговечным и последним в моей жизни", – заявила певица.

Отвечая на вопрос о том, какими качествами должен обладать ее будущий муж, артиста отметила искренность, честность, юмор и интеллект.

"Нужно, чтобы наши взгляды на жизнь совпадали и мы смотрели в одну сторону, чтобы с человеком было комфортно, весело и хорошо в любую минуту", – подчеркнула она.

Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".

Летом 2019 года певица вышла замуж за московского бизнесмена Александра Комкова. Церемония бракосочетания состоялась в Италии. 21 сентября 2020 года Гросу сообщила, что развелась.