Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2021
 
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"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским

Украинская певица Grosu и российский актер Роман Полянский во время совместной фотосессии позировали в объятиях друг друга.

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Полянский снимался в клипах Grosu
Полянский снимался в клипах Grosu
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu 9 февраля в Instagram опубликовала совместные снимки с российским актером Романом Полянским, в компании которого после развода встретила Новый год.

На фото пара позирует на заснеженной улице в объятиях друг друга. На некоторых фото актер касается губами щеки певицы.

"Какая вы красивая пара. Может, вы уже поженитесь?" – отреагировали на фото подписчики.

В комментариях, реагируя на замечания фолловеров, что актер уже женат, певица подчеркнула, что информация о его семейном положении устаревшая.

"Они будут вместе, я знаю", – написали в комментариях пользователи сети.

Grosu (Алина Гросу) родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".

Летом 2019 года певица вышла замуж за московского бизнесмена Александра Комкова. Церемония бракосочетания состоялась в Италии21 сентября 2020 года Grosu сообщила, что развелась.

Полянский был женат на актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011). Актер снимался в клипах Grosu. Пара вместе провела новогодние каникулы в Карпатах.

Теги: Алина Гросу, семья, певица, развод, Grosu, Роман Полянский
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