"Сбылась еще одна мечта". Grosu с Полянским похвастались самодельными кольцами

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) надела собственноручно изготовленное кольцо на безымянный палец левой руки, а российский актер Роман Полянский – на большой.

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) во время совместного отдыха в Карпатах с российским актером Романом Полянским посетила мастер-класс по созданию украшений в виде колец. Готовые изделия певица и актер продемонстрировали 6 января на видео в Instagram.

Grosu надела собственноручно изготовленное кольцо на безымянный палец левой руки, а Полянский – на большой.

"Стерли пальцы, сожгли стол, видели золотую пыль и все ради результата. Безумно люблю что-то создавать, мастерить и чему-то новому учиться. Сбылась еще одна мечта", – подписала она публикацию.

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Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".

Летом 2019 года певица вышла замуж за московского бизнесмена Александра Комкова. Церемония бракосочетания состоялась в Италии. 21 сентября 2020 года Гросу сообщила, что развелась.

Полянский женат на однокурснице Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011). Официального заявления о разводе Полянский не делал. В марте 2020 года российский таблоид Star Hit писал, что развод Полянского – всего лишь вопрос времени.

Актер снимался в клипах Grosu.