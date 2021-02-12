"Эта песня – подарок для тех, кто переживает состояние влюбленности". Grosu спела дуэтом с Полянским. Видео
Украинская певица Grosu (Алина Гросу) 12 февраля на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Полотенце". Композицию она спела дуэтом со своим другом, российскимактером Романом Полянским, в компании которого после развода встретила Новый год. Полянский ранее уже снимался в клипах певицы в качестве актера. "Эта песня – подарок для тех, кто переживает состояние влюбленности. Решение записать дуэтную композицию было спонтанным. Мы закрылись на студии, дурачились, снимали ролики, которые стали частью mood-видео, приуроченного к выходу сингла", – презентовала клип певица.
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